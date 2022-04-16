السودان.. البرهان يبدي استعداده للتنحي في حال اتفاق القوى السياسية

وأعلن البرهان، في كلمة خلال إفطار رمضاني بالخرطوم، أمس الجمعة، عن إجراءات سيتم اتخاذها خلال 48 ساعة بهدف تهيئة المناخ للحوار بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين.

وقال البرهان: "مستعدون في حال اتفاق القوى السياسية أن نجلس بعيدا إذا توافقوا على ذلك".



وأوضح البرهان أنه عقد اجتماعا مع النائب العام ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، وقال "خلال يومين ثلاثة سيكونون في الخارج ليسهموا مع الآخرين".



وأشار البرهان إلى توجيه أصدره للأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره مما يساعد على تهيئة المناخ.



وشدد على أن المرحلة تتطلّب من الجميع تقديم تنازلات، وقال إن "السبيل للعبور بالفترة الانتقالية بسلام هو التوافق والتراضي بين الجميع".



ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ اتخاذ إجراءات في 25 أكتوبر الماضي تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.