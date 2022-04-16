ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يدين اقتحام صهاينة الكيان للأقصى

وجاء في البيان: كما في كلّ عام، انتهك الاحتلال الصهيونيّ المجرم حرمة شهر رمضان المبارك، ودنّس المسجد الأقصى فجر الجمعة 15 أبريل/ نيسان 2022 عبر استباحة كاملة لباحاته، وضرب المصلّين، حيث سقط أكثر من 150 جريحًا نقلوا إلى مستشفى المقاصد، حتى الساعة.



واعتبر البيان أن هذه الجرائم النكراء والاعتداءات الغاشمة المتكررة على المقدسيّين الصائمين المصلّين في المسجد الأقصى تتواصل في ظلّ خذلان عربيّ رسميّ وتطبيع سافر من مجموعة من الحكومات العربيّة مع هذا الكيان، وأمام مرأى المجتمع الدوليّ الذي يعمّه صمت القبور على هذه الانتهاكات اللاإنسانيّة، والتي تأتي بتوجيه من جيش الاحتلال الصهيونيّ وحمايته، بل أكثر من ذلك فإنّ هذه الحكومات العربيّة تعمد، وبكلّ وقاحة واستفزاز لمشاعر الفلسطينيّين، إلى استنكار العمليّات الفدائيّة التي ينفّذها أبناء هذا الشعب دفاعًا عن أرضهم وحريّتهم.



وختم البيان بالقول: نجدّد من البحرين في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير استنكارنا هذه الجرائم الصهيونيّة بحقّ فلسطين المحتلّة عامّة، والقدس خاصّة، معلنين في كلّ محفل موقفنا التضامنيّ الراسخ مع أهلنا في فلسطين ضدّ هذا الكيان المؤقت اللقيط، داعين أصحاب الضمائر في هذا العالم إلى رفع الصوت وإطلاق المواقف نصرة لهذا الشعب المظلوم، ولا سيّما مع اقتراب يوم القدس العالميّ الذي حريّ به أن يكون يوم صرخة غضب من أجله.