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الأحد 17 نيسان 2022 ساعة 08:28

تواصل ردود الأفعال على انتهاكات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى

تواصل ردود الأفعال على انتهاكات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى
وفي هذا الصدد طالب مجمع الصحوة الاسلامية (في ايران)، المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد جرائم الكيان الصهيوني.

واستنكر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية في بيانه اعتداءات الكيان الصهيوني وانتهاكه حرمة المصلين المظلومين في المسجد الأقصى ، وأكد: "في الأيام الأخيرة شهدت أعين مسلمي العالم مرة أخرى تدنيس قيمهم المقدسة والاعتداء على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك من قبل القوات العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني وان المجمع العالمي للصحوة الاسلامية یدين هذه الأعمال العدوانية والجرائم الجديدة للكيان الصهيوني ویشيد بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الصهاينة.

ومن جهته أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، انتهاك حرمة المسجد الاقتصى من قبل الكيان الصهيوني؛ مؤكدا على المسلمين ان يهبوا متحدين ومتماسكين لنصرة التطلعات الفلسطينية.

وفي تغريدة له على موقع تويتر، اشار "خطيب زادة" الى الجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني خلال الفترة الاخيرة داخل الاراضي المحتلة واساءته الى قدسية المسجد الاقصى المبارك؛ مؤكدا ان مشاهد العنف الاخيرة من جانب الكيان الاسرائيلي خلال شهر رمضان المبارك، تثير غضبا شديدا ونحن ندين انتهاك حرمة المسجد الاقصى.

ولفت المتحدث باسم الخارجية من جديد، الى ان التطبيع مع كيان الفصل العنصري "الاسرائيلي"، سيحث الصهاينة القمعيين على تشديد العنف؛ داعيا المسلمين ان يتحدوا ويتماسكوا في الدفاع عن التطلعات الفلسطينية.

وبدوره أدان وزير الخارجية اليمني "هشام شرف"، الموقف السلبي للمجتمع الدولي حيال مايحدث وامام سمع ونظر العالم اجمع، وهو الامر اللذي يشجع سلطات الكيان الصهيوني على التمادي في تجاوزاتها تجاه الاشقاء في فلسطين المحتلة.

وأضاف وزير الخارجية بأن هذه الانتهاكات والممارسات تحمل دلالة واضحة على فشل المخطط الصهيوني في تحقيق مايريده داخل الاراضي المحتلة وفي كسب ود الشعوب العربية وبالاخص بعد قيام بعض من الأنظمة العربية والإسلامية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والتقرب اليه بشكل فاضح ومناقض لرغبة الشعوب العربية المؤيدة للقضية الفلسطينية وايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وحذر الوزير شرف من عواقب استمرار اعمال العنف والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني في الأماكن المقدسة في الأقصى الشريف ومنع المسلمين من أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حق العبادة في المسجد الأقصى، موضحا بأن هذه الممارسات الصهيونية اللامسؤولة تشكل تصعيدا متعمدا لتأزيم الاوضاع في المنطقة وستزيد من حدة المواجهات في الاراضي الفلسطينية العربية وستشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين .

ومن جهته مجلس الشورى اليمني أدان بأشد العبارات، اقتحام قوات العدو الصهيوني الغاصب للمقدسات في فلسطين المحتلة والاعتداء على الصائمين والمصلين بالمسجد الأقصى المبارك.

واستهجن المجلس الممارسات الإرهابية لجنود الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتدنيس المقدسات الإسلامية في استفزاز سافر لمشاعر المسلمين.

وأكد مجلس الشورى، أن هذه الممارسات كشفت ضعف الكيان الصهيوني الغاصب أمام بسالة المصليين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ما كان له ارتكاب هذه الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، لولا تواطؤ بعض الأنظمة العربية وخيانتها للقضية الفلسطينية وهرولتها للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

وأكد موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي والداعم للقضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة، ودعم وتأييد خيارات الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

 
رقم : 989515
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