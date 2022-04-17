العالم الاسلامي يحيي ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام

وشهدت المنطقة الطاهرة تنظيم الموائد الرمضانية، بمشاركة جموع كبيرة من الزائرين الذي وفدوا من مختلف المحافظات العراقية لإحياء ذكرى الولادة الميمونة للإمام الحسن عليه السلام.



وتخلل مراسيم الاحتفال بالذكرى القاء الاناشيد والاهازيج التي تغنت بحب اهل البيت الاطهار وصاحب الذكرى صلوات الله عليهم اجمعين.



ويحيي اتباع أهل البيت عليهم السلام في مختلف البلدان الاسلامية وغير الاسلامية، ذكرى ولادة القمر الثاني من الأقمار الإلهية، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، بتنظيم الفعاليات الخاصة والقاء المحاضرات الدينية التي تستذكر مواقف الإمام الحسن عليه السلام.



وفي هذا الصدد فقد احتفل الأهالي في الأحياء الجديدة بمحافظة القطيف في السعودية بيوم النصف من شهر رمضان الذي يصادف ذكرى ميلاد الإمام الحسن وسط مشاركة كثيفة.



وانتشر الأطفال المتزينين بالثياب الخاصة بالقرقيعان وهم يحملون الأكياس مارين بمنازل الأقارب والجيران لجمع الهدايا والحلويات وهم يرددون بصوت مسموع ”ناصفة حلاوة أعطونا الله يعطيكم“.



وفتح الأهالي أبواب بيتهم لجميع المارين، ولبس البعض لباس الشخصيات الكرتونية لتحية الأطفال الذين تجمعوا للسلام عليه والتقاط الصور الشخصية بصحبته.



وارتدت الكثير من الفتيات الصغيرات ما يعرف ب «المخنق أو الملفع» وهو حجاب مطرز بالزري الذهبي والفضي والجلابيات المحاكة بالزخارف والنقوش الملونة.



واستقبل الأهالي عند البوابات ضيوفهم بماء الورد والبخور وأعواد الريحان والتوزيعات التي تختلف حسب الأهالي فمنهم من يوزع ألعاب وهدايا أو مبالغ نقدية أو أطعمة ومشروبات.



وفي سياق متصل فقد انطلقتْ بعد صلاتَيْ المغرب والعشاء مساء أمس السبت 16 أبريل / نيسان الجاري، فعّالياتُ النسخة الخامسة عشرة من المهرجان الثقافيّ السنويّ لولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى(ع)، الذي يُقيمه أهالي مدينة "الحلّة" مركز محافظة "بابل" العراقية.



وأُقيم حفلُ افتتاح المهرجان الذي عُقِد تحت شعار: (الإمامُ الحسنُ المُجتبى -عليه السّلام- سبطُ الرسول وقرّةُ عينِ الوصيِّ والبتول)، على حدائق مقام ردّ الشمس في مدينة الحلّة، وشهد حضوراً لوفدَيْن من العتبتَيْن المقدّستَيْن وديوان الوقف الشيعيّ في محافظة بابل، وعددٍ غفير من الشخصيّات الدينيّة والثقافيّة والأكاديميّة والإعلاميّة.



واستُهِلَّ الحفلُ بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، بعدها قرأ الحضورُ وقوفاً سورة الفاتحة ترحّماً على أرواح شهداء العراق الأبرار.



وتوجّه الحاضرون بعد ذلك للمشاركة في رفع راية الإمام الحسن المجتبى(عليه السلام)، لتعلو خفّاقةً في سماء مدينة الحلّة إيذاناً ببدء النسخة الخامسة عشرة من هذا المهرجان الولائيّ، وهو تقليدٌ دأبتْ على إقامته اللّجنةُ المُشرِفة على هذا المهرجان سنويّاً.



جاءتْ بعدها كلمةُ الجهة المضيّفة لهذا المهرجان -أهالي الحلة- ألقاها بالنيابة عنهم رئيسُ اللّجنة التحضيريّة للمهرجان المهندس حسن علي الحِلّي، وبيّن فيها "بعد فترة انقطاعٍ دامت ما يقرب من ثلاث سنوات نتيجةَ تداعيات وباء كورونا، والتزاماً بتوجيهات وزارة الصحّة والمرجعيّة الدينيّة العُليا، ها نحن نعود اليوم ببركات صاحب العصر والزمان(عجّل الله فرجه) وبركات صاحب الذكرى".



وبدوره هنأ وكيل المرجعية الدينية العليا في أوروبا، السيد مرتضى الكشميري، العالم الإسلامي بولادة الإمام الحسن الزكي (ع)، وقال: لقد كان الإمام الحسن السبط القدوة الصالحة والحية للمسلمين بكل أبعاد حياته.



جاء حديثه هذا بمناسبة ولادة الإمام الحسن الزكي (ع) التي تصادف ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وإليكم نص حديثه كما نقلته مؤسسة الإمام علي في لندن:



تطل علينا هذه الليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان المبارك ذكرى ولادة ثاني أئمة أئمة المسلمين الإمام الحسن الزكي السبط (ع). لقد كان هذا الإمام العظيم القدوة الصالحة للمسلمين في أخلاقه وسيرته، وكان من الذوات الذين مثلوا الإسلام والقرآن والرسالة المحمدية بكل مفردات حياته ومنذ نعومة أظفاره.



لقد عاش الإمام الحسن مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طفولةً منفتحةً على كلّ أخلاق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وروحانيته وعلى كلّ كلماته. وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحبّه ويحبّ أخاه ويدعو الله لهما: «اللّهُمّ إنّي أحبّهما فأحبّهما وأحبّ مَن يحبّهما»، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عنه وعن أخيه: «الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة»، «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا».



وقد عاش في أحضان أُمّه الطاهرة المطهرة المعصومة (عليها السلام)، التي كانت على الرغم من حداثة سنّها تختزن عِلم رسول الله، والتي انطلقت في الإسلام لتكون المعلِّمة لمن حولها من النِّساء، ولتكون المدافعة عن الحقّ والقويّة في الموقف.



وقد انطبعت شخصية الإمام الحسن (عليه السلام) بشخصية أبيه الإمام عليّ (عليه السلام)، الذي عاش معه شبابه، فأعطاه من عقله عقلاً، ومن علمه علماً، ومن شجاعته شجاعة، ومن صلابته في الحقّ صلابةً، ومن صبره صبراً، حتى إنّه انطلق ليكون الإنسان الذي تمثّل شخصيته شخصية أبيه، كما كان يشبه جدَّه خَلقاً وخُلقاً. وكذلك عاش (عليه السلام) المشاكل التي عانى منها أبوه الذي ضحّى بكلّ ما عنده في سبيل الإسلام، وعمل بكلّ جهده للمسلمين، ولاقى الكثير من التحدّيات، وعانى الكثير من الآلام، وزُرعت في طريقه الإصلاحي كلّ الأشواك. وهكذا كان الإمام الحسن (عليه السلام) شبيه أبيه في ذلك.





