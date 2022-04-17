خطوات إماراتية جديدة لتمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني

وقبل أيام من إفطار باريس، نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الإماراتية (10 أبريل 2022)، إفطاراً جماعياً بمشاركة ممثلين من 6 طوائف دينية مقيمة بالبلاد، السيخ والبهرة والهندوس والبوذية واليهودية والكنيسة القبطية المصرية.



وأثارت المبادرة جدلاً داخل الإمارات نفسها بين الداعمين للفكرة والرافضين لها. فبينما اعتبر البعض أن فكرة الإفطار تهدف إلى التسامح ونبذ العنصرية، رأى آخرون أن هذه الخطوة "تعد محاولة لتوثيق العلاقات مع إسرائيل على حساب المجتمع الإماراتي".



وقد أثارت موائد الإفطار التي تقيمها دولة الإمارات وتضم ممثلين عن أديان متعددة بينها اليهودية والبوذية والسيخية، تساؤلات بشأن الرسائل التي تريد أبوظبي إيصالها عبر هذه الموائد الجماعية في هذا الشهر الكريم.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية:" إن مأدبة الإفطار التي نظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تهدف إلى ترسيخ مبدأ الوسطية والحكمة والتسامح ونبذ العنصرية".على حد تعبيرها.



ومن جهته ممثل الجالية اليهودية في دبي الحاخام الصهيوني ليفي دوشمان، قال على هامش الإفطار، إن "الانضمام إلى هذا الحدث والوجود مع أشخاص من مختلف الأديان والمذاهب يؤكد ما تمثله دولة الإمارات ودبي على صعيد ترسيخ معاني التسامح، والتعايش السلمي". بحسب زعمه.



ووفقا لمدير عام دائرة الشؤون الإسلامية بدبي حمد الشيباني، فقد تم دعوة جميع الجاليات والمذاهب والطوائف في إمارة دبي، لتجربة الإفطار على مائدة واحدة تحت سقف الأخوّة الإنسانية,على حد قوله.



في المقابل انتقدت المعارضة الإماراتية الخطوة، ووصفتها بـ"محاولة للتطبيع الاجتماعي مع إسرائيل واختراق المجتمع الإماراتي وإجباره على استضافة إسرائيليين على أرض الإمارات".



وحول الموضوع أكد المعارض الإماراتي أحمد الشيبة بحديث صحفي أن "الشعب الإماراتي من كبار داعمي التسامح والتعايش مع الجميع، ولكن ما حدث خطوة جديدة لإجبار الشعب الإماراتي ومحاولة لاختراقه على ما يسمى بالتطبيع الاجتماعي مع إسرائيل".



وبحسب الشيبة، فإن "الادعاء بأن القضية هي التسامح بين الأديان، هي محاولة للضغط على الشعب الإماراتي، وإظهار موافقته على التطبيع مع إسرائيل التي تعتدي يومياً على المقدسات الإسلامية في فلسطين وتتمنى أن تتقبلها جميع الدول العربية حتى يسقط الحق الفلسطيني"، على حد وصفه.



وأضاف أن هذه الخطوة "محاولة لإبعاد المجتمع الإماراتي عن محيطه العربي والإسلامي، وأنها بعيدة تماماً عن التعايش مع الآخرين والغرض الحقيقي من وراءها هو التطبيع"، مضيفا أن "ما تفعله الحكومة الإماراتية من حبس نشطاء الرأي الإماراتيين في المعتقلات ينسف ادعاءاتها بتعزيز التسامح مع الآخر".



واعتبر الشيبة أن "إجبار الشعب على هذه الخطوة واستضافة من وصفهم بـ"محتلي فلسطين" ممارسة غير مقبولة"، مشيرا إلى أنه "مع الحق سواء كان فلسطينياً أم غير فلسطيني، ولكننا لا نقبل الاعتداء على آمنين".



وأضاف أن "التساهل في دخول الإسرائيليين إلى الإمارات يقابله تشدد في دخول العديد من الجنسيات العربية".



وأكد الشيبة "اعتراضه على جميع الاتفاقات التي أبرمت بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي منذ التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي عام 2020".



بدوره الكاتب الإماراتي أحمد النعيمي كتب على حسابه في تويتر إن حكومة الإمارات التي جمعت اليهود على موائد التسامح هي نفسها التي منعت العديد من معتقلي الرأي الإماراتيين من الإفطار مع عائلاتهم لسنوات، بسبب اعتقالهم.



ووقّعت الإمارات والكيان الصهيوني في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين تم تبادل السفراء وتدشين الخطوط الجوية المباشرة والتوقيع على الكثير من الاتفاقيات الثنائية.

