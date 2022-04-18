طهران: الاساءة الشنيعة لملياري مسلم لا تاتي في اطار حقوق الانسان

اعتبر المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي، الاساءة الشنيعة لملياري مسلم في شهر رمضان وبحماية رسمية من الشرطة السويدية بانها لا تاتي في اطار حقوق الانسان بل هي اثارة للكراهية وعمل ضد الحياة المعنوية للبشرية.



وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر فجر الاثنين: ان حرية الاديان قد تركت مكانها للاساءة الى الاديان السماوية؛ حرية التعبير اصبحت ايضا اداة لترويج التطرف والعنصرية في الغرب.



واضاف: ان الاساءة الشنيعة لملياري مسلم في شهر رمضان المبارك وبحماية رسمية من الشرطة السويدية لا تاتي في اطار حقوق الانسان، بل هي اثارة للكراهية وعمل ضد الحياة المعنوية للبشرية.