وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان الحرس الثوري اجرى خلال الايام الماضية اختبارات ناجحة لطائرة "غزة" المسيرة التي قام بصنعها وأصبحت جاهزة للانضمام الى اسطول الطائرات المسيرة في البلاد.



وتم خلال العام الماضي ازاحة الستار عن طائرة "غزة " المسيرة ، حيث يبلغ طول جناحيها 21 مترا ووزن الإقلاع 3100 كيلوغراما ويمكنها ان تحمل شحنة تبلغ 500 كيلوغراما.



وتبلغ مدة طيران طائرة "غزة" المسيرة 35 ساعة ، وارتفاع تحليقها حوالي 10668 مترا أي ما يعادل 35000 قدم ، وسرعة تحليقها تبلغ 350 كيلومترا في الساعة.



وتتمتع طائرة غزة المسيرة بقدرات أكثر من طائرة "شاهد 129 " المسيرة ، والتي تعد واحدة من أهم الطائرات بدون طيار وأكثرها استخداما للحرس الثوري.



ويمكن استخدام طائرة "غزة" في مجموعة متنوعة من مهام الاستطلاع والقتال.