السيد الصدر يتحدث عن أزمة 'طبقية حادة' في المجتمع

اسلام تايمز (العراق)- اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مساء امس الاحد، في تغريدة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هناك أزمة طبقية حادة ومستشرية في المجتمع.