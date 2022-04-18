إصابة فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، ادت الى اصابة شاب بالرصاص الحي.



وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في منطقة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، دون ان يبلغ عن إصابات.