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الاثنين 18 نيسان 2022 ساعة 08:13
إصابة 9 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أمريكية
وذكرت دائرة إنفاذ القانون بالولاية في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات في حادث إطلاق النار صباح عيد الفصح.
ويأتي إطلاق النار هذا بعد يوم من إطلاق نار في مركز تجاري مزدحم في عاصمة الولاية كولومبيا.
مصدر :
وكالات
رقم :
989663
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