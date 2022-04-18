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الاثنين 18 نيسان 2022 ساعة 10:19

الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني

الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
واضاف رئيس الجمهورية صباح اليوم الاثنين خلال العرض العسكري بمناسبة يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية الايرانية ان القوات المسلحة الايرانية تمتلك قدرات عديدة تتمثل أهمها في انها تتشكل من قوات مخلصة وكوادر بشرية قوية.

وأضاف: “ان السلطة في بلادنا تستمد قوتها من الشعب الثوري واليوم  أصبحت قدراتنا العسكرية معروفة ليس فقط على صعيد المنطقة بل في العالم.

وتابع أية الله  ابراهيم رئيسي ان الجيش تجاوز العقوبات المفروضة علينا واليوم صناعتنا العسكرية هي في أفضل حالة في البلاد.

وشدد آية الله رئيسي على أن أدنى تحرك من قبل الأعداء سيواجه رد الحازم  وقال على الكيان الصهيوني ان يعلم اذا يسعى وراء تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فإن قواتنا المسلحة ترصد وتراقب إي تحرك له وفي حال القيام باي تحرك منه ضد شعبنا ، فإن قواتنا المسلحة تهدف مركز الكيان الصهيوني، وتقض مضجعهم.

ولفت أية الله رئيسي إلى ان قواتنا المسلحة لن تترك الأعداء وتحمل هذه الرسالة باننا انتصرنا في الحرب مع نظام صدام البائد وكل القوات التي وقفت معه في الحرب المفروضة لثماني سنوات وقدمت له دعما ومدت نظام صدام بالمعلومات و المال والعتاد ليقف بوجه الشعب الايراني و قواتنا المسلحة متسائلا ماذا حدث في نهاية المطاف؟ لنشهد اليوم مصير الصداميين ومن حارب الشعب الايراني ووقف بوجهه.

وعلق على تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض حول الهزيمة المأساوية في العقوبات و ممارسة الضغوط الاقصى على إيران و اكد هذا هو مصير من يضمرون العداء  للنظام الإسلامي.

واضاف ان القوات المسلحة الإيرانية بما تمتلك من الاقتدار والقوة تحمل هذه الرسالة لجميع المحرومين والمضطهدين في العالم بان سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على دعم المظلومين.
رقم : 989683
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