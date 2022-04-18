الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

وذكرت مديرية أوقاف الخليل لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الساعة العاشرة ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين.



واعتبرت الإغلاق تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.