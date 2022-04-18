تركيا تستهدف بالمدفعية والمسيرات بلدة وقرى في ريف الحسكة

وافادت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) نقلا عن مراسلها، ان العدوان التركي أدى حتى الآن الى اضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.



يذكر ان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كان قد اعلن في ساعة مبكرة قبل فجر اليوم الاثنين عن قيام قواته الجوية والخاصة باجتياز حدود بلاده مع العراق ايضا بزعم استهداف وتعقيب مخابئ ما يسمى بـ"حزب العمال الكردستاني التركي" في شمال العراق.



وقال أكار أن "طيارين أتراك نجحوا في ضرب أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بالمقرات التابعة للمنظمة الإرهابية"، وإن الحملة العسكرية، التي أطلق عليها اسم "Claw-Lock"، تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني في مناطق ميتينا والزاب وأفاسين باسيان.