خطيب المسجد الأقصى: مخطط الاحتلال للتقسيم سيفشل

وأضاف في تصريح صحفي أن الاحتلال لم يتوقف عن الاقتحامات الدورية للمسجد الأقصى، وما نخشاه إدخال القرابين لفرض واقع جديد وعلينا أن نكون حذرين، مؤكدا أنه لم يحصل إدخال قرابين للمسجد الأقصى حتى الآن.



"المخطط الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى موجود لتطبيقه ولكنهم سيفشلون ولا أتوقع نجاحه رغم البطش والإبعادات والأسلوب غير الإنساني من قبل الاحتلال اتجاه المصلين والأطفال (...) "



وحول الحل الجذري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى قال صبري إن الحل هو انهاء الاحتلال الإسرائيلي ولكن يجب أن تتخذ الدول موقفا موحدا للحراك السياسي لصد الانتهاكات التي تجري بحراسة مشددة من سلطات الاحتلال، وبالضغط على الاحتلال لوقف الحراسة المشددة للمستوطنين وعنده يتوقف الاقتحام لأنهم (المستوطنون) لا يجرؤون على الاقتحام من دون حراسة.



وقال صبري إن ردود الفعل العربية والإسلامية ليست بالشكل المطلوب حيث لا يجب الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار بل يجب القفز لإجراءات متقدمة تتناسب مع التحدي الحالي.



واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، على النساء في محيط مصلى قبة الصخرة واعتقلت معتكفا من باحات المسجد الأقصى المبارك أثناء اقتحامها المسجد لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات تسمى بـ"الهيكل" لمناسبة "عيد الفصح العبري".