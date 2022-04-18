ايران: 2009 اصابات و 25 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 2009 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 208 آلاف و 968 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 249 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 1307 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 948 ألفا و 946 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 25 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 140 ألفا و 854 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 203 آلاف و 988 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 374 ألفا و 503 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و 782 ألفا و 955 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 361 ألفا و 446 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 50 مليونا و 484 ألفا و 26 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".



وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 55 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 84 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 274 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).