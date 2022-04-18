الاحتلال يعلن اعتقال 11 فلسطينيا في الضفة

فقد اعتقلت قوات الاحتلال في قرية حوسان أربعة "مشتبه فيهم بالاعتداء على مستوطن وحرق سيارته يوم الثلاثاء الماضي".



في المقابل قامت قوات من وحدة دوفدفان بأعتقال مطلوب في قرية اليامون حيث اندلعت مواجهات .