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الاثنين 18 نيسان 2022 ساعة 16:22

ستاري: ابتكارات الشركات المعرفية تدخل حيز صناعة البناء والانشاءات

ستاري: ابتكارات الشركات المعرفية تدخل حيز صناعة البناء والانشاءات
وقال نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا  سورينا ستاري ، على هامش الاجتماع المشترك مع لجنة العمران في مجلس الشورى الإسلامي انه كان لدينا اجتماعات مشتركة خلال الايام الاخيرة كه اعضاء اللجان المختلفة لمجلس الشورى الاسلامية بينها اعضاء لجان الزراعة والصناعة والتعليم واليوم ايضا كان لدينا اجتماعات مشتركة مع لجنة العمران .

وتابع انه: "في المجال المتعلق بلجنة العمران ، لدينا عدة مشاريع على جدول الأعمال ونتطلع إلى الانتهاء من برنامج كامل في ثلاثة محاور من مختلف المجالات العمرانية بحلول الأسبوع المقبل مع وزارة الطرق والتنمية الحضرية من اجلها عرضها على الحكومة وانهائها هناك وقد تم التحضير لذلك ".

وافاد ستاري إن تطوير النظام الإيكولوجي للاقتصاد القائم على المعرفة يجري متابعته داخل الوزارة وقال ان المشاريع الرئيسية والوطنية في مجالات الطيران والنقل والشحن داخل المدن وخارجها بما في ذلك الحافلات ومترو الأنفاق ، بالإضافة إلى المشاريع الوطنية العامة بتقنيات جديدة ، ويعتبر البناء أحد ركائز البرنامج المشترك مع وزارة الطرق والتنمية الحضرية ، وبالطبع يعد تطوير التكنولوجيا في مجال البناء هو المحور الاساسي .

واعرب ستاري عن أمله في أن تحدث أشياء جيدة بدعم من اللجنة العمرانية في مجال تطوير أنشطة الشركات المعرفية في قطاعي الإسكان والنقل.
رقم : 989745
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