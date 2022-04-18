ما الرسائل التي ارادت طهران ايصالها بالعرض العسكري بيوم الجيش الايراني؟

وتم عرض طائرات مسيرة من طرازات : مهاجر 6 ، کرار ، ناصر ، کیان ۱ ، کیان ۲ ، آرش ، امید ، مهاجر ۴ ، منظومة "مجيد" الصاروخية، منظومة CPC المحمولة، منظومة COS ICT الخاص بعجلة TM ، منظومة دماوند، منظومة لودر S300، مركبة اتصالات منظومة صياد، قاذفة صواريخ S200 ، منظومة صواريخ صياد 3 و 4، قاذفة صواريخ تلاش، رادار منظومة صواريخ جوشن، منظومة رادتلا 15 خرداد، نظام التحكم في القيادة، منظومة باور 373 الصاروخية، منظومة مرصاد 16 مزودة بصاروخ شلمجة 2 ، منظومة هادي الرادارية، منظومة رادار كاوش، منظومة مرصاد 15 الصاروخية، غرفة عمليات منظومة كاوش، منظومة خاتم لتوجيه النيران، ورادار منظومة سكاي كارد.



وافادت مصادر بأن الطائرة المسيرة للجيش الايراني "كمان 22" تعرض لأول مرة ،وتعتبر الطائرة المسيرة "كمان 22" للقوات الجوية للجيش الايراني طائرة استراتيجية ومتعددة المهام وهي اول طائرة مسيرة عملاقة وقتالية للجيش الايراني وتستطيع التحليق لـ 24 ساعة متواصلة ومداها العملياتي ثلاثة آلاف كيلومتر .



وتستطيع طائرة "كمان 22" المسيرة التحليق حتى ارتفاع 8 آلاف متر وهي قادرة على حمل أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ الذكية، كما لديها القدرة على الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة.



ويبلغ وزنها طنا ونصف الطن وتحمل 300 كيلوغرام من الأسلحة والذخائر وهي مزودة بأسلحة قتالية واجهزة تصوير ومعدات الحرب الالكترونية وتم تصميمها حسب المواصفات العملياتية المطلوبة للقوات الجوية للجيش، وتحمل 4 قنابل من فئة قائم بالاضافة الى صاروخين ذكيين، كما تم تزويدها بمنظومة التشويش "ايكس باند" .



وتعتبر هذه الطائرة المسيرة شبيهة بالطائرة الاميركية ام كيو 9 وتخضع الان لمرحلة الاختبار النهائي، وقد استخدمها الجيش الايراني حتى الان في عمليات التوجيه والتحكم ومراقبة منطقة المناورات.



ويبلغ طولها ستة أمتار ونصف وارتفاعها مترين ونصف، وطول جناحيها 17 مترا، وازداد مداها بـ 2000كيلومتر قياسا مع نماذجها الاولية.



وفي هذا الصدد أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان جاهزية الجيش رسالة أمل للاصدقاء وردع للاعداء، مشيدا بدفاع الجيش عن مبادئ وقيم الثورة الاسلامية.



وقال رئيسي في كلمة القاها في مراسم العرض العسكري : ان مواكبة الجيش للشعب ودفاعه عن مبادئ وقيم الثورة الاسلامية من ابرز الامور التي يمتاز بها الجيش الايراني، مضيفا : الجيش الايراني يتزين باسماء شخصيات لامعة اكدت اخلاصها ووقفت بشجاعة امام العدو والتاريخ سيتذكرهم .



واعتبر الرئيس الايراني التعاون بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية بانه مضرب للامثال وان القوات المسلحة الايرانية اثبتت جدارتها وقوتها.



ووصف الأخوة بين الجيش الايراني والحرس الثوري بانها مثالية، وان الجيش الايراني ثوري، وقد استثمر فرصة الحظر بشكل جيد للغاية في الصناعات الدفاعية والعسكرية.



وقال : قواتنا المسلحة وبعد الحرب المفروضة بدات باعادة تأهيل قطعاتها وان قدراتنا العسكرية باتت مشهودة في العالم ، كما ان صناعاتنا العسكرية اليوم في افضل الظروف.



واكد رئيسي ان على الأعداء أن يعلموا أن الجيش الإيراني يرصد كل تحركاتهم ومستعد للرد على أدنى تحرك لهم، مضيفا: نقول للصهاينة إذا كنتم تسعون إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فلتعلموا إننا نرصد تحركاتكم بدقة.

