الملك الأردني يبحث مع محمود عباس التصعيد الإسرائيلي في القدس

وأفادت قناة "المملكة" الأردنية بان الملك، أكد خلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي بشأن التطورات الأخيرة في القدس، الأحد، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.



ووجه الحكومة، إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.



وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الأردنية في وقت سابق، سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.