مسيرة حاشدة لـ‘‘الشعبية‘‘ دعما للاسرى الفلسطينيين

ورُفعت في الوقفة أعلام فلسطين وصور الأسرى، وخاصة صور الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق القائد أحمد سعدات، وسط هتافات مساندة للأسرى، ومنُددة بالعدوان الصهيوني على الأقصى ومدينة جنين.



وألقى عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية ومسؤول المحافظة الرفيق إياد عوض الله كلمة الجبهة، استهلها بتوجيه التحية للحركة الأسيرة، ولجماهير الشعب الفلسطيني وخصوصاً في القدس وجنين وغزة والداخل المحتل.



وأكد عوض الله أن "إحياء يوم الأسير يأتي للتأكيد على وفاء شعبنا للحركة الأسيرة، وتجديد إصراره على مواصلة نضاله من أجل تحريرهم، لافتاً أن الذكرى تأتي في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية الغاشمة على شعبنا الفلسطيني في محاولة متواصلة لاستكمال مشروعه التهويدي الاستيطاني الاقتلاعي".