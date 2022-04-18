حماس تدعو للاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي

وقالت حماس في بيانٍ لها اليوم الاثنين: إنّ إغلاق سلطات الاحتلال الصهيوني للمسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، اليوم وغداً الثلاثاء، لإقامة حفل غنائي فيه بمناسبة ما يُسمَّى "عيد الفصح"؛ يعدّ انتهاكاً خطيراً لمقدساتنا واستفزازاً لمشاعر المسلمين.



وثمنت الدور البطولي لأهل خليل الرحمن في مواجهة الاستيطان وعربدة المستوطنين وعدوانهم على قلب مدينة الخليل التاريخية.



ودعت أهل الخليل وعموم الضفة الغربية إلى النفير والاحتشاد لمنع عبث الاحتلال وانتهاكاته الممتدة من المسجد الأقصى إلى المسجد الإبراهيمي، دفاعاً عن المقدسات والهوية الفلسطينية وإرث الشعب الحضاري والديني في فلسطين.