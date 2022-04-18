وزير الداخلية التونسي: من الضروري تعزيز قدرات القوات الأمنية

وجدد شرف الدين دعمه لعائلات الشهداء وحرصه على حسن الاحاطة بهم في إطار مؤسسة فداء التي تم احداثها لإقرار جملة من الاجراءات شهداء المؤسسة الأمنية خلال العمليات الارهابية من خلال تعهدها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدتهم في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.



كما دعا شرف الدين القوات الأمنية إلى مواصلة اليقظة والحرص على إنجاح لامتحانات الوطنية والمواعيد الدولية القادمة.



وأحيت هذه الذكرى تحت شعار قوات الأمن الداخلي "دائما على العهد للدفاع عن الوطن" بحضور كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى جفال بمقر وزارة الداخلية، وتم منح أوسمة وتعليق ترقيات لعدد من القوات الأمنية المنتمية إلى مسالك الشرطة والديوانة والحماية المدنية والسجون والاصلاح.