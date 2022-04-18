مسؤول صحي ايراني: تطعيم 75 بالمائة من المواطنين في البلاد

وقال جماعتي في تصريح له اليوم الاثنين: ان معدل الرقود في المستشفيات والوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في ايران انخفض الا ان المؤشر RE او معدل انتقال الجرثوم من شخص مصاب الى شخص اخر في المجتمع لم يصل الى 1 بالمائة او اقل منه رغم التزام التوصيات الصحية، الامر الذي يؤشر الى استمرار الفيروس في الانتقال بين الافراد بالبلاد.



واشار الى انخفاض الاقبال على تطعيم الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا في البلاد كما في اغلب دول العالم لربما بسبب انخفاض وتيرة الاصابة وعدم ايلاء الاهتمام الكافي من قبل الافراد، مؤكدا ضرورة ان يبادر الافراد فوق 18 عاما لتطعيم الجرعة الثالثة وكذلك الجرعة الرابعة للافراد الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة المعلنة من قبل اللجنة الوطنية واللجنة العلمية.



ونوه الى ان الدرسات تؤكد الاهمية الكبيرة للتطعيم بالجرعة الثالثة او الرابعة للقاح كورونا وقال: ان نحو 75 بالمائة من كل سكان ايران تلقوا اللقاح المضاد لكورونا حيث تحتل ايران المرتبة 12 في العالم من حيث عدد المطعمين.