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الاثنين 18 نيسان 2022 ساعة 21:26

وزير النفط الليبي: لا يمكننا حاليا إمداد أوروبا بمزيد من موارد الطاقة

وزير النفط الليبي: لا يمكننا حاليا إمداد أوروبا بمزيد من موارد الطاقة
وحول إمكانية لعب ليبيا دورا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا، قال عون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن".

وأوضح أنه لا توجد معوقات أمام عودة الشركة الجزائرية "سوناطراك" إلى ليبيا، مضيفا أن "سوناطراك لديها قطع استكشافية في ليبيا تحتاج لتطوير واستكمال باقي العمليات، وهذا سيأخذ وقتا، ربما الجزائر لديها غاز إضافي، لكن ليس ليبيا".

وأشار عون لوجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، تمثلت في "عدم تقيد مصطفى صنع الله، مدير المؤسسة، بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط".
مصدر : وكالات
رقم : 989793
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