الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 نيسان 2022 ساعة 21:48

دعوات للحشد فجر الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

دعوات للحشد فجر الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى
وحثت الدعوات المواطنين على شد الرحال للمسجد الأقصى من كل الأراضي الفلسطينية، ضمن حملة "الفجر العظيم"، للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية وإفشال أطماع المستوطنين بالمسجد المبارك.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي تواجه الشارع المقدسي.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

وأدى نحو 60 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال وحملته القمعية ضد المرابطين وجرحه واعتقاله المئات منهم فجرا.

وكان نحو 80 ألفا، شاركوا في صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وينتفض آلاف الفلسطينيين من مختلف الأراضي المحتلة منذ أيام لصد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك التي تسعى لتأمين الحماية لجماعات المستوطنين لذبح القرابين المزعومة بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" العبري.

ودعت جماعات استيطانية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر أسبوعا.
رقم : 989799
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
18 نيسان 2022
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
18 نيسان 2022
ماذا يحدث في فلسطين؟
ماذا يحدث في فلسطين؟
18 نيسان 2022
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
18 نيسان 2022
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟
18 نيسان 2022
مفاوضات مندوب الامم المتحدة في صنعاء... اللحية والمقص بيد "انصار الله"
مفاوضات مندوب الامم المتحدة في صنعاء... اللحية والمقص بيد "انصار الله"
18 نيسان 2022
قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة
قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة
18 نيسان 2022
قالیباف یدعو لمتابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي
قالیباف یدعو لمتابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي
18 نيسان 2022
رئيسي: جهوزية الجيش رسالة امل للاصدقاء وردع للاعداء
رئيسي: جهوزية الجيش رسالة امل للاصدقاء وردع للاعداء
18 نيسان 2022
محافظ طهران : مسيرات يوم القدس العالمي ستقام بكل عظمة وشموخ
محافظ طهران : مسيرات يوم القدس العالمي ستقام بكل عظمة وشموخ
16 نيسان 2022
نصرة للمسجد الأقصى.. دعوات لمسيرة مساء اليوم في رام الله
نصرة للمسجد الأقصى.. دعوات لمسيرة مساء اليوم في رام الله
16 نيسان 2022
الكتب التي تكشف عنصريّة أمريكا في دائرة الحظر.. ما السر؟
الكتب التي تكشف عنصريّة أمريكا في دائرة الحظر.. ما السر؟
16 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟
مفاوضات مندوب الامم المتحدة في صنعاء... اللحية والمقص بيد "انصار الله"
بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟