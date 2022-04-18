وقفة تضامنية في كوبنهاجن بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

وشارك المئات من ابناء الشعب الفلسطيني والمتضامنين العرب والدنماركيين في هذه الفعالية، ورفعوا أعلام فلسطين وصور الأسرى وشعارات سياسية وحقوقية، تندد بالأعمال الوحشية التي تمارسها سلطة الاحتلال الصهيوني على نطاق واسع داخل السجون وفي كافة المناطق الفلسطينية.



وطالب المشاركون في هذه الذكرى السنوية لإحياء يوم الأسير، حكومات وشعوب العالم الحر "بالوقوف بشدة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لردع الكيان الصهيوني عن الاستمرار في ممارسة أعماله الإجرامية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني والعمل على تحرير كافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب من المعتقلات والسجون الصهيونية وإنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية و تامين كافة حقوقنا المشروعة و الثابتة بتقرير المصير والعودة و التحرر و الاستقلال و بناء الدولة الكاملة السيادة بعاصمتها القدس".