ناطق أنصار الله يدين إحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد

وفي تغريدة لهُ، اليوم الثلاثاء، طالب عبدالسلام الحكومة السويدية بمنع مثل هذه السلوكيات الشاذة ومعاقبة مرتكبيها.



وشدد عبدالسلام أن على الدول الإسلامية توجيه رسالة حازمة لحكومة السويد أن تتخذ الإجراء اللازم.