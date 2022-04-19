الحشد يقتل ارهابيين اثنين بإحباط هجوم غربي الأنبار

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، في بيان، ان "قوات الحشد الشعبي لواء السابع عشر تمكن من صد تعرض لعصابات داعش الارهابي على قاطع عمليات عكاشات باربع عجلات نوع بيك اب" .



وأضاف: أن "ابطالنا تمكن من قتل ارهابيين اثنين من ضمن القوة المهاجمة مؤكدا ان "عجلات العدو جاءت من عمق صحراء الداخل العراقية".



واشار قائد العمليات الى ان "التعرض راح ضحيته شهيد وجريح من لواء السابع عشر وفرار العجلات باتجاه عمق الصحراء "، مبينا ان "القطعات الان على استعداد كامل لمواجهة اي هجوم محتمل".



وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي في بيان، أن قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي تصدت، الاثنين، تعرضا لفلول داعش الارهابي غربي الانبار.