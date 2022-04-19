الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 نيسان 2022 ساعة 09:13

رئيس جنوب إفريقيا يعلن حالة الكارثة الوطنية بعد الفيضانات المدمرة

رئيس جنوب إفريقيا يعلن حالة الكارثة الوطنية بعد الفيضانات المدمرة
وقال رامافوزا في خطاب عبر التلفزيون إن "مجلس الوزراء التأم في جلسة خاصة الليلة الفائتة وقرر إعلان حالة الكارثة الوطنية".

وإذ اعتبر أن الفيضانات خلفت "مصيبة إنسانية" في البلاد، قال "هذا المساء، نحن أمة يوحدها الحداد".

ونشر الجيش حوالى 10 آلاف عنصر في المناطق المنكوبة، ولا سيما في منطقة دوربان، لمساعدة سكانها المحرومين من التيار الكهربائي والمياه.

وتسببت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات وانزلاقات تربة مميتة. وسقط معظم الضحايا في الساحل الشرقي في منطقة دوربان، المدينة الساحلية التي تعد 3,5 ملايين نسمة والواقعة ضمن نطاق محافظة كوازولو-ناتال المطلة على المحيط الهندي، فيما لا يزال 48 شخصا في عداد المفقودين.

وانحسرت الأمطار في المنطقة منذ الأحد، لكن آلاف الأشخاص فقدوا كل ما يملكونه عندما انهارت منازلهم. وتشتتت عائلات ولقي أطفال حتفهم بعدما غرقوا أو دفنوا في الانهيارات الطينية.

وفي بعض المناطق، انقطعت المياه والكهرباء منذ الإثنين. وتحاول الصهاريج نقل مياه الشرب إلى السكان المعزولين، لكن لا يزال وصول المساعدات صعبا بسبب انقطاع الطرق والجسور.

وقال رئيس بلدية المدينة فيلاني مافوندلا للصحافيين إن ما يقرب من 80 بالمئة من شبكة مياه الشرب أصبحت خارج الخدمة. ونبهت السلطات المحلية إلى أن استعادة الخدمات ستستغرق وقتا.

وأعلن الجيش نشر 10 آلاف جندي من بينهم عاملون في التمديدات الصحية والكهرباء، مشيرا إلى انه سيوفر دعما جويا وسيبدأ تشغيل أنظمة تنقية المياه. وسيتم نصب خيام لتوفير سكن طارئ لمن لا مأوى لهم.

وكانت القوات المسلحة معززة بمروحيات موجودة بالفعل في الأيام الأخيرة لمساعدة الشرطة وعمال الإنقاذ خلال عمليات الإنقاذ الطارئة.
مصدر : وكالات
رقم : 989884
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
19 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
19 نيسان 2022
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
19 نيسان 2022
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
18 نيسان 2022
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
18 نيسان 2022
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
18 نيسان 2022
ماذا يحدث في فلسطين؟
ماذا يحدث في فلسطين؟
18 نيسان 2022
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
18 نيسان 2022
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟
18 نيسان 2022
مفاوضات مندوب الامم المتحدة في صنعاء... اللحية والمقص بيد "انصار الله"
مفاوضات مندوب الامم المتحدة في صنعاء... اللحية والمقص بيد "انصار الله"
18 نيسان 2022
قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة
قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة
18 نيسان 2022
قالیباف یدعو لمتابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي
قالیباف یدعو لمتابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي
18 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟