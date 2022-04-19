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الثلاثاء 19 نيسان 2022 ساعة 13:16

السودان.. 8 تيارات سياسية تعلن تأسيس تحالف 'التيار الإسلامي العريض'

السودان.. 8 تيارات سياسية تعلن تأسيس تحالف
ويضم الكيان الجديد الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين وحركة الإصلاح الآن، وحزب دولة القانون والتنمية، ومنبر السلام العادل.

وجرت مراسم التوقيع بالعاصمة الخرطوم، تلاها مشاركة الآلاف من أنصار التيار في حفل إفطار بحديقة الرياض بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى. وتزامن ذلك مع موائد إفطار نظمها التيار في عدد من ولايات السودان.

وجاء في الميثاق، أن "وحدة الصف الإسلامي فريضة شرعية وضرورة واقعية وواجب متحتم لا سيما وبلادنا تشهد تهديدا وجوديا جديا يستهدف هويتها وقيمها الفاضلة بالطمس والتجريف".

وتابع الميثاق "من الأهداف التي نستشرفها من هذا الاصطفاف الحرص على تنزيل قيم الدين على جميع أوجه الحياة في شؤون المعاش والمعاد في شمول وتكامل".

وأضاف أن هذا الإعلان مفتوح أمام كل طرف أو جهة تجد في نفسها توافقا معه أو استئناسا بما ورد فيه من معان، بل إنه شأن كل عمل يجتهد فيه الناس سيظل متاحا لتقويمه ولتعديله بالحذف والإضافة.

وعلى هامش توقيع الميثاق، ناشد حسن رزق -وهو نائب رئيس حركة "الإصلاح الآن"- كل الحركات الإسلامية في العالم إلى التوحد.

وأكد رزق أن المرحلة الأولى للتيار الإسلامي العريض ستكون وحدة تنسيقية يليها توحيد جزئي ثم مرحلة الاندماج الكامل بعد صياغة القانون الأساسي وتشكيل أجهزته.

بدوره قال أمين حسن عمر ممثل الحركة الإسلامية، إن هدف التيار مواجهة الحملات ضد الإسلاميين والإسلام، وفق تعبيره.
مصدر : وكالات
رقم : 989915
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