دعوات فلسطينية للتصدي على مسيرة مستوطنين متطرفين شمالي نابلس

وشدد النشطاء على ضرورة التصدي لمسيرة المستوطنين المتجهة لمستوطنة "حومش" في قرية برقة اليوم وسط توقعات بمشاركة أكثر من 10 آلاف مستوطن في المسيرة.



وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي طرقا رئيسة؛ استعدادا لاقتحام المستوطنين مستوطنة "حومش" المخلاة من أراضي برقة، ومنها مدخل البلدة، وطريق طولكرم- جنين، وطريق نابلس- جنين.



وتقع مستوطنة"حومش" على أراض فلسطينية بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، والتي أخلاها الاحتلال قبل سنوات؛ خشية عمليات المقاومة المتكررة في المنطقة.



ورغم إخلاء جيش الاحتلال لمستوطنة "حومش"، إلا أن عددا من المستوطنين عادوا للإقامة فيها بشكل شبه دائم، ما منع أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها والعمل فيها بحرية، إلى جانب استصلاح أراضيهم في تلك المنطقة.