الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 نيسان 2022 ساعة 13:17

دعوات فلسطينية للتصدي على مسيرة مستوطنين متطرفين شمالي نابلس

دعوات فلسطينية للتصدي على مسيرة مستوطنين متطرفين شمالي نابلس
وشدد النشطاء على ضرورة التصدي لمسيرة المستوطنين المتجهة لمستوطنة "حومش" في قرية برقة اليوم وسط توقعات بمشاركة أكثر من 10 آلاف مستوطن في المسيرة.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي طرقا رئيسة؛ استعدادا لاقتحام المستوطنين مستوطنة "حومش" المخلاة من أراضي برقة، ومنها مدخل البلدة، وطريق طولكرم- جنين، وطريق نابلس- جنين.

وتقع مستوطنة"حومش" على أراض فلسطينية بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، والتي أخلاها الاحتلال قبل سنوات؛ خشية عمليات المقاومة المتكررة في المنطقة.

ورغم إخلاء جيش الاحتلال لمستوطنة "حومش"، إلا أن عددا من المستوطنين عادوا للإقامة فيها بشكل شبه دائم، ما منع أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها والعمل فيها بحرية، إلى جانب استصلاح أراضيهم في تلك المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 989917
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
19 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
19 نيسان 2022
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
19 نيسان 2022
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
18 نيسان 2022
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
18 نيسان 2022
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
18 نيسان 2022
ماذا يحدث في فلسطين؟
ماذا يحدث في فلسطين؟
18 نيسان 2022
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
18 نيسان 2022
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟
18 نيسان 2022
مفاوضات مندوب الامم المتحدة في صنعاء... اللحية والمقص بيد "انصار الله"
مفاوضات مندوب الامم المتحدة في صنعاء... اللحية والمقص بيد "انصار الله"
18 نيسان 2022
قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة
قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة
18 نيسان 2022
قالیباف یدعو لمتابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي
قالیباف یدعو لمتابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي
18 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟