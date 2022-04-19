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الثلاثاء 19 نيسان 2022 ساعة 14:14

حزب الله: حرق نسخ من القرآن ‏الكريم اعتداء صارخ على عقيدة المسلمين

حزب الله: حرق نسخ من القرآن ‏الكريم اعتداء صارخ على عقيدة المسلمين
ورأى ان هذا الفعل هو تكرار ‏للمحاولات الدنيئة السابقة والرسومات المشينة التي ‏استهدفت الرسول الأعظم ‏محمد بن عبد الله (ص).‏

ودعا حزب الله في بيانه السلطات السويدية إلى تجريم الفاعلين وإنزال أشد العقويات الرادعة ‏بحقهم لمنع تكرار ‏مثل هذه الحوادث البغيضة، كما طالب في الوقت عينه إلى ‏استلهام المبادىء الإنسانية السامية التي ‏جاء بها القرآن الكريم والتي تحض على ‏الحوار والتسامح وقبول الآخر.‏

وحث البيان على تفعيل اوسع حملة استنكار وإدانة من قبل الأمة الإسلامية ‏جمعاء ومن ‏منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمرجعيات الدينية ‏والهيئات الإسلامية العليا ‏وعلماء الدين والأحزاب والقوى السياسية وجميع ‏الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية.‏
رقم : 989924
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