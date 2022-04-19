قلق عراقي من الانسداد السياسي وتأخر تشكيل الحكومة

وقال صالح في كلمة له خلال احتفالية أقيمت ببغداد بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس منظمة بدر إن "الانسداد السياسي الراهن في انجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على اجراء الانتخابات بات امر مقلق وغير مقبول، ويؤدي لو استمر لانزلاق البلد في اتون متاهات خطيرة".



وأضاف، أن "هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم.. ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بذلك، ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية، فالعراق المستقل ذو السيادة يمثل مصلحة العراقيين وأساس مشروعهم الوطني".



وتابع رئيس الجمهورية في كلمته قائلاً إن "الانتخابات المبكرة التي أرادها الشعب وقواه الوطنية حلاً لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي اصطدمت بعوائق لا ينبغي تجاهلها"، مبينا ان "من الممكن تجاوز هذه العوائق بوحدة الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف من التحولات الإقليمية والدولية المعقدة".



وبيّن صالح أن حماية البلد تتطلب وقفة جادة لمعالجة الأخطاء التي تراكمت بفعل ظروف وعوامل أدت لتصدع منظومة الحكم، وتستوجب الاقرار بضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل من خلال عقد سياسي جديد يُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة ذات سيادة كاملة".



ويشهد العراق أزمة سياسية تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين.



ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الشعب العراقي قلق من نتائج الانسداد السياسي، فيما شدد على ضرورة الاعتراف في الأزمة السياسية.



وقال الكاظمي "أقف بينكم اليوم في هذه المناسبة مستحضراً كل القيم التي حفل بها تأريخ الحركة النضالية والجهادية في العراق، وأستذكر بكثير من الاعتزاز تضحيات المجاهدين في منظمة بدر، وفي هذا الشهر، شهر رمضان المبارك أزعم أن القيم الروحية الأصيلة والمبادئ الوطنية هي التي رفضت الظلم والاستبداد، وهي التي حددت مسارات مقارعة نظام القهر والتعدي والوقوف بوجه انحرافاته".



واضاف، ان "العراقي رافض للظلم بطبيعته، وهذا الرفض التأريخي أطّر سلوكه وحدّد الكثير من سماته وخصوصياته، العراقي تتدفق في شرايينه كل ينابيع التأريخ الإنساني وعلى أرض العراق العظيمة سطرت منذ فجر البشرية القيم الإنسانية والعلوم والقوانين، وهنا على هذه الأرض ولد معنى الدولة".



وتابع، "نعترف أننا نعيش اليوم أزمة سياسية ونجتهد في إيجاد الحلول وأحياناً نجتهد في ابتكار العوائق والانسدادات، وعلينا أن نعترف كذلك أن شعبنا قلق من نتائج الانسداد السياسي بما يعرقل مسار حياته، فالشعب أوفى بعهده تجاه الدولة"، مشيرا الى ان "الشعب امن بأن الأمل تصنعه الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة، وحب الوطن والدفاع عن الدولة ومقدراتها والولاء لهذه الأرض أولاً وثانياً وثالثاً".



بدوره أكد رئيس مجلس النواب العراقي أن البرلمان ماض بتشريع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، مضيفا أنه يجب أن يفتح العراق أبوابه أمام جيرانه لمواجهة الأزمات.



وقال الحلبوسي انه "يجب السعي إلى تقوية أركان الدولة"، مبينا أن "هناك تحديات كبيرة يشهدها العالم".



وتابع رئيس البرلمان، "يجب العمل على إكمال الاستحقاقات الدستورية"، لافتة الى انه "يجب أن يفتح العراق أبوابه أمام جيرانه لمواجهة الأزمات".



واشار الحلبوسي الى، ان "مجلس النواب ماض في إقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".