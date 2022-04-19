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الثلاثاء 19 نيسان 2022 ساعة 17:41

لجنة الامن القومي بايران: الاساءة للقرآن الكريم في السويد جاهلية حديثة

لجنة الامن القومي بايران: الاساءة للقرآن الكريم في السويد جاهلية حديثة
وقال النائب عن أهالي مشكين شهر/ شمال غرب/ محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن البلدان الاوروبية تمنح القدسية لنفسها وكل مايرتبط بها لكنها تعتبر غيرها يستحق الكراهية والاساءة وتضع هذه الممارسات في خانة حرية التعبير.

واضاف: لطالما تتشدق هذه البلدان بحقوق الانسان والعدالة وحرية التعبير لكنها لاتتوانى عن اعتقال امرأة عجوز يبلغ عمرها تسعين عاما وتودعها السجن بسبب إبداء رأيها حول مايسمى بالهولوكوست وفي ذات الوقت تلوذ بالصمت حيال الاساءة لكتاب سماوي مقدس وتعدّها جزء من حرية التعبير بل تقدم الدعم لهذه التصرفات من وراء الستار.

وأعرب عن أسفه لوقوع مثل هذه الاساءات في الغرب بين الحين والآخر ، عادّا السبب يكمن في العقد النفسية التي تعاني منها هذه البلدان حيال الانسانية والاسلام والعدالة الحقيقية مايدفعها لتقديم الدعم لمخطط رهاب الاسلام.

ولفت الى ان البلدان الاوروبية تنفق مبالغ طائلة لتحقيق مآربها في البلدان الاسلامية والمنطقة، موضحاً: إن هذه البلدان حينما لاتحقق محاولاتها النتائج المتوخاة تبذل مساعيها للتنفيس عن عقدها وهو مايسفر عن الاساءة للقرآن الكريم والرسول الاكرم (ص) ومقدسات الاسلام.

ووصف التصرف المثير للاشمئزاز في السويد وماتبعه من موجة احتجاجات المسلمين بهذا البلد بمثابة شكل من أشكال الجاهلية الحديثة التي يكمن وراءها مخطط فلسفي - سياسي.
رقم : 989949
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