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الثلاثاء 19 نيسان 2022 ساعة 17:47

روسيا تطرد عددا من موظفي سفارتي بلجيكا وهولندا

روسيا تطرد عددا من موظفي سفارتي بلجيكا وهولندا
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها "استدعت سفير مملكة بلجيكا ماركو ميشيلسن، وأعربت له عن احتجاجها الشديد، على القرار الاستفزازي لسلطات المملكة بطرد 21 من موظفي البعثات الخارجية الروسية في بلجيكا".

وتسلم السفير مذكرة من الوزارة تعلن فيه أن عددا من موظفي السفارة البلجيكية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأهمهلتهم حتى 3 مايو المقبل لمغادرة روسيا.

هذا ولم يتم تحديد عدد موظفي السفارة البلجيكية الذين تم طردهم.

كذلك قالت الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت سفير هولندا لدى موسكو وأبلغته "احتجاجها الشديد على الإعلان غير المبرر" في 29 مارس الماضي بأن 18 موظفا في السفارة الروسية في لاهاي والممثل التجاري الروسي في أمستردام والبعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أشخاص غير مرغوب فيهم.

وأعلنت الخارجية الروسية أن 14 موظفا في سفارة هولندا في موسكو وموظف واحد في القنصلية العامة لهولندا في سانت بطرسبرغ، أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين.
مصدر : وكالات
رقم : 989953
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