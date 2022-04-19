الاسلام ينتفض على الإساءة للقرآن الكريم في السويد

وقال النائب عن أهالي مشكين شهر/ شمال غرب/ محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن البلدان الاوروبية تمنح القدسية لنفسها وكل مايرتبط بها لكنها تعتبر غيرها يستحق الكراهية والاساءة وتضع هذه الممارسات في خانة حرية التعبير.



واضاف: لطالما تتشدق هذه البلدان بحقوق الانسان والعدالة وحرية التعبير لكنها لاتتوانى عن اعتقال امرأة عجوز يبلغ عمرها تسعين عاما وتودعها السجن بسبب إبداء رأيها حول مايسمى بالهولوكوست وفي ذات الوقت تلوذ بالصمت حيال الاساءة لكتاب سماوي مقدس وتعدّها جزء من حرية التعبير بل تقدم الدعم لهذه التصرفات من وراء الستار.



وأعرب عن أسفه لوقوع مثل هذه الاساءات في الغرب بين الحين والآخر ، عادّا السبب يكمن في العقد النفسية التي تعاني منها هذه البلدان حيال الانسانية والاسلام والعدالة الحقيقية مايدفعها لتقديم الدعم لمخطط رهاب الاسلام.



ولفت الى ان البلدان الاوروبية تنفق مبالغ طائلة لتحقيق مآربها في البلدان الاسلامية والمنطقة، موضحاً: إن هذه البلدان حينما لاتحقق محاولاتها النتائج المتوخاة تبذل مساعيها للتنفيس عن عقدها وهو مايسفر عن الاساءة للقرآن الكريم والرسول الاكرم (ص) ومقدسات الاسلام.



ووصف التصرف المثير للاشمئزاز في السويد وماتبعه من موجة احتجاجات المسلمين بهذا البلد بمثابة شكل من أشكال الجاهلية الحديثة التي يكمن وراءها مخطط فلسفي - سياسي.



ومن جانبها أدانت جماعة طالبان حرق المصحف الشريف في السويد، وطالبت وزارة خارجيتها السلطات السويدية بمعاقبة المجرمين بشدة وعدم السماح في المستقبل بتدنيس المقدسات الإسلامية.



وفي معرض تعليقها على تصريحات أصحاب الفعلة حول نيتهم تكرارها، حذرت طالبان من أن ذلك سيضر بمشاعر جميع المسلمين على هذا الكوكب وقد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.



وكان راسموس بالودان، السياسي الدنماركي اليميني المتطرف، وزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المعادي للإسلام قد قام بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ بجنوب السويد، تحت حماية الشرطة. وعلى الرغم من الاحتجاجات التي اجتاحت العديد من المدن السويدية، فقد وعد بتكرار فعلته.



من جهته أدان حزب الله في بيان بشدة إقدام بعض المتطرفين في السويد على حرق نسخ من القرآن ‏الكريم، معتبراً ‏ذلك اعتداء صارخاً على عقيدة المسلمين وتوهيناً متعمداً لدينهم ‏وتطاولاً خطيراً على كتاب الله لا ‏يمكن السكوت عنه أو تجاوزه.



ورأى ان هذا الفعل هو تكرار ‏للمحاولات الدنيئة السابقة والرسومات المشينة التي ‏استهدفت الرسول الأعظم ‏محمد بن عبد الله (ص).‏



ودعا حزب الله في بيانه السلطات السويدية إلى تجريم الفاعلين وإنزال أشد العقويات الرادعة ‏بحقهم لمنع تكرار ‏مثل هذه الحوادث البغيضة، كما طالب في الوقت عينه إلى ‏استلهام المبادىء الإنسانية السامية التي ‏جاء بها القرآن الكريم والتي تحض على ‏الحوار والتسامح وقبول الآخر.‏



وحث البيان على تفعيل اوسع حملة استنكار وإدانة من قبل الأمة الإسلامية ‏جمعاء ومن ‏منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمرجعيات الدينية ‏والهيئات الإسلامية العليا ‏وعلماء الدين والأحزاب والقوى السياسية وجميع ‏الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية.‏



بدوره أدان الناطق الرسمي لأنصار الله في اليمن محمد عبدالسلام بشدة جريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم من قبل العنصريين في السويد.



وفي تغريدة لهُ، اليوم الثلاثاء، طالب عبدالسلام الحكومة السويدية بمنع مثل هذه السلوكيات الشاذة ومعاقبة مرتكبيها.



وشدد عبدالسلام أن على الدول الإسلامية توجيه رسالة حازمة لحكومة السويد أن تتخذ الإجراء اللازم.