الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 نيسان 2022 ساعة 22:05

مظاهرة في شيكاغو رفضاً لانتهاكات الاحتلال ضد المقدسات والفلسطينيين

مظاهرة في شيكاغو رفضاً لانتهاكات الاحتلال ضد المقدسات والفلسطينيين
وجابت المسيرة شوارع مدينة شيكاغو رافعين الأعلام الفلسطينية وصور ولافتات تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وندد المشاركون بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأطول احتلال في العصر الحديث.

ونددوا كذلك بتقاعس المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني الأمر الذي يشجع قادة الاحتلال بالإمعان في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم.

وطالب المشاركون في المسيرة التي نظمها التحالف من أجل العدالة في فلسطين فرع شيكاغو الحكومة الأمريكية بالتوقف عن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية، وضرورة التدخل لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
رقم : 989990
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
19 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
19 نيسان 2022
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
19 نيسان 2022
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
18 نيسان 2022
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
18 نيسان 2022
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
18 نيسان 2022
ماذا يحدث في فلسطين؟
ماذا يحدث في فلسطين؟
18 نيسان 2022
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
18 نيسان 2022
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟
18 نيسان 2022
مفاوضات مندوب الامم المتحدة في صنعاء... اللحية والمقص بيد "انصار الله"
مفاوضات مندوب الامم المتحدة في صنعاء... اللحية والمقص بيد "انصار الله"
18 نيسان 2022
قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة
قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة
18 نيسان 2022
قالیباف یدعو لمتابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي
قالیباف یدعو لمتابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي
18 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
سدود إقليم كردستان... ساحة جديدة لصراعات العراق الداخلية المستقبلية
في ظل وجود البرهان أي مستقبل ينتظر السودان؟