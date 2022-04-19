مظاهرة في شيكاغو رفضاً لانتهاكات الاحتلال ضد المقدسات والفلسطينيين

وجابت المسيرة شوارع مدينة شيكاغو رافعين الأعلام الفلسطينية وصور ولافتات تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.



وندد المشاركون بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأطول احتلال في العصر الحديث.



ونددوا كذلك بتقاعس المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني الأمر الذي يشجع قادة الاحتلال بالإمعان في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم.



وطالب المشاركون في المسيرة التي نظمها التحالف من أجل العدالة في فلسطين فرع شيكاغو الحكومة الأمريكية بالتوقف عن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية، وضرورة التدخل لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.