سوريا.. العثور على جثث 3 نساء بمخيم الهول شرقي الحسكة

وفي عمليات قتل جديدة في المخيم الذي يُعد من أكبر المخيمات في المنطقة، عُثر على جثث 3 نساء داخل المخيم الواقع شرقي محافظة الحسكة، إحداهن لاجئة من الجنسية العراقية، فيما لا تزال هوية الجثتين الأخريين مجهولة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية.



وأوضحت المصادر للوكالة أن القاطنين في القطاع الأول من مخيم الهول (45 كم شرقي الحسكة)، والخاص باللاجئين العراقيين، "عثروا فجر الاثنين، على جثة امرأة عراقية قتلت ضمن خيمتها، والعثور بعد ساعات على جثتي امرأتين أخريين في القطاع الرابع مرميتين بالقرب من جامع القطاع قتلتا بالطريقة نفسها".



كما نقلت الوكالة عن مصادر مقربة من "قسد" أن الجثة التي عُثر عليها في القطاع الأول تعود لعراقية اسمها (سورية عواد عويد) من مواليد العراق/ البعاج 1982، وقتلت بعد أن تلقت رصاصتين في الرأس وأخرى في الكتف، أما الجثتين الأخريين لا تزالان مجهولتين وجاري التحقيق للتعرف عليهما، بعد أن قتلتا بنفس الطريقة حيث تلقت كل منهما رصاصتين في الرأس.



وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بداية العام الحالي إلى 9 أشخاص أغلبهم عراقيين من المتعاونين مع الجيش الأمريكي.



وكان مسلح مجهول هاجم في الـ 11 من يناير الماضي، نقطة للهلال الأحمر التابع لـ "قسد"، أدت إلى مقتل مسعف في طواقم الهلال الأحمر الكردي (باسم محمد)، في حين أصيب الطبيب آلاجي، الإثيوبي الجنسية بعد أن هاجمه هو الآخر مسلح في نقطة تابعة للصليب الأحمر الدولي في المخيم أيضاً.



وشهد مخيم الهول شمال شرقي سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً في ظل فوضى وغياب الأمن ضمن المخيم الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.