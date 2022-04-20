الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 نيسان 2022 ساعة 08:25

الخارجية اليمنية تدين جريمة إحراق القرآن الكريم والتحريض ضد المسلمين بالسويد

الخارجية اليمنية تدين جريمة إحراق القرآن الكريم والتحريض ضد المسلمين بالسويد
وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن هذه الأعمال غير المسؤولة تعد تحريضيا مستفزا لأكثر من ملياري مسلم، تزامنا مع انتشار الخطاب الشعبوي في أوروبا القائم على الكراهية على أساس المعتقد أو العرق أو الدين.

وحذر من نتائج مثل تلك الاستفزازات، لافتا إلى أن هذا الخطاب الشعبوي يُعد أحد أشكال العنف والإرهاب الذي تدعي دول الغرب محاربته في أدبياتها وقوانينها أمام العالم.

وطالب المصدر السلطات السويدية بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المسؤولين من الجماعات المتطرفة في مدينة مالمو.

وأكد على أهمية قيام الحكومات والمنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية بمسؤولياتها في التأكيد على احترام حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات رادعة ضد مخططي ومرتكبي أعمال العنف والتحريض ضد الأديان كونها تزعزع السلم الاجتماعي وتنشر الكراهية بين الشعوب.
رقم : 990070
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: أنظمة التطبيع عدوانية تجاه كل من يعادي ‘‘إسرائيل‘‘
السيد الحوثي: أنظمة التطبيع عدوانية تجاه كل من يعادي ‘‘إسرائيل‘‘
كوشنر وراء اعتقال محمد بن نايف.. ومحمد بن سلمان يدفع له الفاتورة
كوشنر وراء اعتقال محمد بن نايف.. ومحمد بن سلمان يدفع له الفاتورة
20 نيسان 2022
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
20 نيسان 2022
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
20 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ تؤسس وحدة استخبارية خطيرة.. التفاصيل والأهداف؟
‘‘إسرائيل‘‘ تؤسس وحدة استخبارية خطيرة.. التفاصيل والأهداف؟
20 نيسان 2022
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
19 نيسان 2022
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
19 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
19 نيسان 2022
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
19 نيسان 2022
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
18 نيسان 2022
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
18 نيسان 2022
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
الرئيس الإيراني: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني
18 نيسان 2022
ماذا يحدث في فلسطين؟
ماذا يحدث في فلسطين؟
18 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة