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الأربعاء 20 نيسان 2022 ساعة 08:39

شولتز: لا يجوز السماح بانتصار روسيا في أوكرانيا

شولتز: لا يجوز السماح بانتصار روسيا في أوكرانيا
وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي له،: "نحن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو نتفق في الرأي بأن روسيا لا يجوز أن تحقق انتصارا في هذه الحرب".

وتوجه شولتز إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدعوة إلى "وقف قصف المدن الأوكرانية، والسماح بإعلان هدنة فورا وسحب الجنود".

وأكد أن الدول الغربية ستواصل تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، مضيفا أن "لدينا مبادئ واضحة، اتفق عليها الجميع، وهي تتلخص في أن أوكرانيا ستستمر بالحصول على دعمنا وستحظى بتضامننا".

وأضاف أن الناتو لن يتدخل في النزاع مباشرة، وأشار إلى أنه من الممكن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو في إطار مجموعة الدول السبع الكبرى.

وبشأن العقوبات ضد روسيا، أكد شولتز أنها تؤثر على الاقتصاد الروسي، مضيفا أن "هذه كارثة بالنسبة لروسيا ونتيجة مباشرة لحربها الهجومية ضد أوكرانيا".

وجاء تصريحات شولتز في أعقاب اتصاله بالزعماء الغربيين الآخرين، الذي شارك فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإيطالي ماريو دراغي والياباني فوميو كيشيدا، إضافة لرئيسي بولندا ورومانيا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.
مصدر : وكالات
رقم : 990072
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