برلماني ايراني يؤكد ضرورة اخذ الضمانات من اميركا في مفاوضات فيينا

وقال النائب سليمي في تصريح ادلى به لوكالة "فارس": ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اعلن وابلغ عدة نقاط حول المفاوضات والتي تعد في الواقع امرا يجب الاهتمام والالتزام به تماما من قبل الفريق المفاوض ووزارة الخارجية والحكومة.



واضاف: ان النقاط الواردة من قبل قائد الثورة والخطوط المرسومة من قبل سماحته للمفاوضات مازالت قائمة ولا علاقة لها بهذه الحكومة او تلك او هذا الفريق المفاوض او ذاك، وان جميع القضايا المختصة بالمفاوضات والاتفاق المحتمل يجب الاخذ فيها بنظر الاعتبار الشروط المذكرة من قبل قائد الثورة.



وصرح بان قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون حقوق الشعب الايراني يجب اخذها بنظر الاعتبار حتما من قبل مختلف قطاعات الحكومة وقال: لا احد بامكانه تنحية هذا القانون جانبا.



واكد عضو هيئة الرئاسة بمجلس الشورى الاسلامي بان مسالة التحقق واخذ الضمانات من الاميركيين في مفاوضات فيينا يعدان امرا حيويا جدا واضاف: ان قائد الثورة نبه مرارا حول كيفية تنفيذ التزاماتنا والتزامات الطرف الاخر. نحن لا يمكننا القبول بان ننفذ جميعا التزاماتنا فيما يكون تنفيذ التزامات الطرف الاخر في حالة الغموض.. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.



وتابع النائب سليمي: ان الاميركيين اثبتوا مرارا بانه لا يمكن الثقة بهم ولا فرق بين بايدن وترامب واوباما وبوش، فخرق العهود متاصل لدى الاميركيين وان قاعدة الغربيين هو التنكر للتوافقات.



وقال في ختام تصريحه: ان التحقق واخذ الضمانات والغاء كل اشكال الحظر، هي قضايا يجب تحديد مصيرها بصورة قطعية في مفاوضات فيينا، وعلينا التنبه بان اميركا المجرمة هي مجرمة على الدوام.