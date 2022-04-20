الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 نيسان 2022 ساعة 10:00

برلماني ايراني يؤكد ضرورة اخذ الضمانات من اميركا في مفاوضات فيينا

برلماني ايراني يؤكد ضرورة اخذ الضمانات من اميركا في مفاوضات فيينا
وقال النائب سليمي في تصريح ادلى به لوكالة "فارس": ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اعلن وابلغ عدة نقاط حول المفاوضات والتي تعد في الواقع امرا يجب الاهتمام والالتزام به تماما من قبل الفريق المفاوض ووزارة الخارجية والحكومة.

واضاف: ان النقاط الواردة من قبل قائد الثورة والخطوط المرسومة من قبل سماحته للمفاوضات مازالت قائمة ولا علاقة لها بهذه الحكومة او تلك او هذا الفريق المفاوض او ذاك، وان جميع القضايا المختصة بالمفاوضات والاتفاق المحتمل يجب الاخذ فيها بنظر الاعتبار الشروط المذكرة من قبل قائد الثورة.

وصرح بان قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون حقوق الشعب الايراني يجب اخذها بنظر الاعتبار حتما من قبل مختلف قطاعات الحكومة وقال: لا احد بامكانه تنحية هذا القانون جانبا.

واكد عضو هيئة الرئاسة بمجلس الشورى الاسلامي بان مسالة التحقق واخذ الضمانات من الاميركيين في مفاوضات فيينا يعدان امرا حيويا جدا واضاف: ان قائد الثورة نبه مرارا حول كيفية تنفيذ التزاماتنا والتزامات الطرف الاخر. نحن لا يمكننا القبول بان ننفذ جميعا التزاماتنا فيما يكون تنفيذ التزامات الطرف الاخر في حالة الغموض.. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.

وتابع النائب سليمي: ان الاميركيين اثبتوا مرارا بانه لا يمكن الثقة بهم ولا فرق بين بايدن وترامب واوباما وبوش، فخرق العهود متاصل لدى الاميركيين وان قاعدة الغربيين هو التنكر للتوافقات.

وقال في ختام تصريحه: ان التحقق واخذ الضمانات والغاء كل اشكال الحظر، هي قضايا يجب تحديد مصيرها بصورة قطعية في مفاوضات فيينا، وعلينا التنبه بان اميركا المجرمة هي مجرمة على الدوام.
رقم : 990081
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
النائب مشعان الجبوري يدخل البرلمان العراقي بوثيقة مزورة من سوريا
النائب مشعان الجبوري يدخل البرلمان العراقي بوثيقة مزورة من سوريا
20 نيسان 2022
السيد الحوثي: أنظمة التطبيع عدوانية تجاه كل من يعادي ‘‘إسرائيل‘‘
السيد الحوثي: أنظمة التطبيع عدوانية تجاه كل من يعادي ‘‘إسرائيل‘‘
20 نيسان 2022
كوشنر وراء اعتقال محمد بن نايف.. ومحمد بن سلمان يدفع له الفاتورة
كوشنر وراء اعتقال محمد بن نايف.. ومحمد بن سلمان يدفع له الفاتورة
20 نيسان 2022
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
20 نيسان 2022
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
20 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ تؤسس وحدة استخبارية خطيرة.. التفاصيل والأهداف؟
‘‘إسرائيل‘‘ تؤسس وحدة استخبارية خطيرة.. التفاصيل والأهداف؟
20 نيسان 2022
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
19 نيسان 2022
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الابتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب
19 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ وعقدة صواريخ غزة.. هل اقتربت معركة ‘‘سيف القدس 2‘‘؟
19 نيسان 2022
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة
19 نيسان 2022
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
18 نيسان 2022
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
18 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟
إمعاناً في تشديد الحصار على اليمن .. السعودية تجدد إغلاق منفذ الوديعة