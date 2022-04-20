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الأربعاء 20 نيسان 2022 ساعة 10:11

ايران تدعو الشركات الروسية للاستثمار في قطاع البتروكيماويات

ايران تدعو الشركات الروسية للاستثمار في قطاع البتروكيماويات
جاء ذلك في تصريح لـ " مرتضى شاه ميرزائي" على هامش مشاركته بالدورة الـ 21 للمعرض الروسي للنفط والغاز والبتروكيماويات.

وأستطرد أن ايران تمتلك احتياطات نفطية تتخطى 159 مليار برميل و33 تريليون متر مكعب من الغاز، وبالوقت الراهن يتم استخراج مليار متر مكعب من المكامن وطاقة انتاج النفط تلامس 4 ملايين برميل يوميا، حيث يتم الافادة من هذه المنتجات على شكل لقيم في صناعة البتروكيماويات الايرانية.

واعتبر أن سهلة الوصول الى اللقيم الوافر بدعم احتياطات النفط والغاز، يمثل مزية فريدة من نوعها لهذه الصناعة في ايران داعيا الشركات الروسية للاستثمار في قطاع البتروكيماويات وبقية المشاريع التطويرية للنفط والغاز في البلاد.

من جهته أكد السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي الذي حضر المعرض بجانب المدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ومدراء بهذا القطاع، أن العلاقات الثنائية جيدة ومثمرة، وأن البلدين بما يمتلكانه من احتياطات من النفط والغاز، أمامها فرص مواتية لتطوير التعاون الثنائي بهذه الصناعة.
رقم : 990086
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