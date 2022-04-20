ازاحة الستار عن احدث منجزات القوة البرية للجيش الايراني

وجرت مراسم ازاحة الستار عن احدث منجزات القوة البرية للجيش صباح اليوم الاربعاء برعاية القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وبحضور نائب القائد العام للجيش العميد محمد حسين دادرس ورئيس الاركان ومساعد القائد العام للجيش في الشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش العميد احمد بوردستان وقائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وقائد القوة البحرية للجيش الادميرال شهرام ايراني وقائد قوة الدفاع الجوي التابع للجيش العميد علي رضا صباحي فرد بالاضافة الى عدد آخر من قادة القوة البرية للجيش.



وفي هذه المراسم ازيح الستار عن العربة الثقيلة جدا "كيان 600 بلس" الناقلة للدبابات وعربات مطورة ثقيلة جدا زنة 100 طن و 60 طنا والاقسام المختلفة للمستشفيات المتنقلة التي تضم مختبرات وغرف عمليات وتصوير اشعاعي وغرف عناية مركزة "آي سي يو" وسيارة اسعاف مدرعة بامكانية نقل 6 مصابين.