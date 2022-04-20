الكشف عن طبيعة الانفجار في قضاء الفاو بالبصرة

وذكرت القيادة في بيان، ان "صوت الانفجار في قضاء الفاو ناتج عن تفجير كدس مخلفات حربية مسيطر عليه"، مؤكدة "عدم صحة جميع ما تداول عكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي".



وكانت وسائل اعلام عراقية أفادت بسماع دوي انفجار عنيف في قضاء الفاو ما دفع اعلام شرطة البصرة بإصدار بيان أوضح فيه بشأن طبيعة الانفجار.



اعلان هام ..

إلى كافة المواطنين من أهالي البصرة الكرام :

ان صوت الانفجار في قضاء الفاو هو ناتج عن تفجير كدس مخلفات حربية مسيطر عليه،

ونؤكد ان لاصحة للاخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،

و ننوه الى الاخوة الاعلاميين ومواقع التواصل الاجتماعي الى اخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها.



السلامة للبصرة واهلها

#البصرة_امنه



#اعلام شرطةالبصرة