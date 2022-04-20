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الأربعاء 20 نيسان 2022 ساعة 11:37

الرئيس الإيراني يدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

الرئيس الإيراني يدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان
وقال رئيسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني: بالإضافة إلى الإرهابيين، فإن مسؤولية عن هذه الحوادث تقع على عاتق الدول التي لعبت الدور الأكبر في زعزعة استقرار أفغانستان باسم توفير الأمن.

وأضاف رئيسي: أدعو من الهيئة الحاكمة في أفغانستان إلى بذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي يكون معظم الضحايا فيها من الأطفال والطلاب الأبرياء.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية،علي بهادري جهرمي، ان استهداف الأطفال الأبرياء خلال شهر رمضان مرة أخرى أظهر الواقع الإجرامي للإرهابيين وحزن استشهاد وإصابة العشرات من الطلاب الأفغان خلال شهر رمضان المبارك أمر لا يوصف".

وكتب جهرمي عبر موقع تويتر ردا على استشهاد وإصابة عشرات الطلاب الأفغان: أظهر استهداف الأطفال الأبرياء خلال شهر رمضان المبارك مرة أخرى الواقع الإجرامي للإرهابيين. وحزن استشهاد وجرح العشرات من الطلاب الأفغان في شهر رمضان المبارك لا يوصف.

وجدير بالذكر انه أعلنت الشرطة الأفغانية إن 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين، اليوم الثلاثاء، في أحد أحياء طائفة الهزارة الشيعية بالعاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الطلاب الأفغان.
رقم : 990105
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