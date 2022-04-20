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الأربعاء 20 نيسان 2022 ساعة 14:06

قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار

قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
جاء ذلك في تصريح للصحفيين ادلى به اللواء موسوي صباح اليوم الاربعاء على هامش مراسم ازاحة الستار عن المنجزات الجديدة لمركز "الشهيد زرهرن" لتطوير وتحديث وتصنيع المعدات العسكرية التابع للقوة البرية للجيش، اعتبر فيه القوة البرية بانها تشكل العمود الفقري للجيش وقال: لقد جرت خلال الاعوام الاخيرة انشطة جيدة في القوة البرية للجيش للارتقاء بالقدرات القتالية وتطبيق هذه القدرات في الميدان لتنفيذ المهمات العسكرية ومساعدة المواطنين.

واضاف: ان القادة السابقين للقوة البرية للجيش يمكنهم التاكيد بان هذه القوة حققت نموا لافتا في مختلف المجالات مثل المعدات والتدريبات والتنظيم وطبيعة النظر للمهمات بما يحقق السرعة في العمل والرد السريع.

واعتبر الارتقاء بالتحرك من جملة الامور الجيدة الحاصلة في القوة البرية للجيش وقال: يمكننا القول اليوم باننا على مسافة قريبة جدا من التحرك بنسبة 100 بالمائة، والميزة الاكبر لهذا الامر هو ان هذا التحرك قد تحقق من قبل علمائنا الشباب في مصانع القوة البرية للجيش.

وقال اللواء موسوي في ختام تصريحه: نعلن لشعب بلادنا بان قوات الجيش وباقي القوات المسلحة جاهزة بكل قوة واقتدار لتحقيق الاهداف السامية للثورة الاسلامية وتبذل كل مساعيها لتنفيذ اوامر القائد العام للقوات المسلحة بافضل صورة ممكنة وتقف باقتدار امام اي تهديد يريد استهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية وحدود وثغور هذا الوطن العزيز واستقرار الشعب وسنرد بما يستلزم الامر ولن نسمح بان يهنأ اعداء هذا الشعب.
رقم : 990128
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