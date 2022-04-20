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الأربعاء 20 نيسان 2022 ساعة 16:30

الرئيس اللبناني: اعتداء الاحتلال على الأقصى لن يغير هوية المدينة المقدسة

الرئيس اللبناني: اعتداء الاحتلال على الأقصى لن يغير هوية المدينة المقدسة
وقال عون في تغريدةٍ في "تويتر" إنّ "اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة على المسجد الأقصى والمصلّين فيه وحرمات أماكن العبادة في القدس، لن تغير من هوية المدينة المقدسة، ولا بد من الضغط لوقفها".

اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة على المسجد الاقصى والمصلّين فيه وحرمات أماكن العبادة في القدس لن تغير من هوية المدينة المقدسة، ولا بد من الضغط لوقفها.

وعبّر عون عن تضامنه مع "المقدسيين والفلسطينيين الصامدين في مواجهة محاولات تهويد الأقصى، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".

وتحدّت المرابطات المقدسيات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى اليوم، وردّدن الهتافات التي تؤكد تمسّكهن بالأقصى.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحامهم للمسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي، فيما يتصدى الفلسطينيون لهم، على الرغم من رصاص القوات الإسرائيلية.
رقم : 990144
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