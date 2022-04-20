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الأربعاء 20 نيسان 2022 ساعة 18:21

حماس: لا مكان للاحتلال بالأقصى ونحذر من التفكير في ذبح القرابين

حماس: لا مكان للاحتلال بالأقصى ونحذر من التفكير في ذبح القرابين
وقالت الحركة في بيانٍ الأربعاء: إنّنا وفي الوقت الذي ندين فيه جرائم العدو وقطعان مستوطنيه، نحذّرهم من مغبّة التفكير في ذبح القرابين، أو السماح لمسيرة الأعلام الصهيونية من الاقتراب من مقدساتنا.

وبينت أن قيادة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات تلك الإجراءات الخطيرة والمستفزّة، مشدد على أنه "لا مكان للاحتلال ومستوطنيه في الأقصى".

ودعت جماهير شعبنا إلى استمرار الرباط والحشد طوال الأيام الباقية من شهر رمضان المبارك حماية للقدس والأقصى، وإفشالاً لمخططاتهم الخبيثة.

كما دعت أمتنا العربية والإسلامية إلى مزيد من الدعم لشعبنا ومرابطينا الذين ينوبون عنها في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى، "ونطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع شعبنا وقضيته العادلة بسياسة المعايير المزدوجة، والوقوف عند مسؤولياته في لجم جرائم وانتهاكات الاحتلال الذي يشكّل وجوده عاراً على جبين الإنسانية".
مصدر : وكالات
رقم : 990158
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