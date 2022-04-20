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الأربعاء 20 نيسان 2022 ساعة 19:35

لليوم الرابع تتواصل انتهاكات العدو الصهيوني في المسجد الأقصى

وفي هذا الصدد قالت مصادر فلسطينية ان شرطة الاحتلال انتشرت في ساحات المسجد وحاصرت المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وبينما يتواصل تصدي المرابطين في المسجد الأقصى للاقتحامات الصهيونية واجماع فلسطيني على وحدة الساحات، وأن الأقصى خط أحمر اضافة الى تهديد المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال، ذكرت وسائل اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان وذلك في خطوة اعتبرها اعضاء في الكنيست استسلاما أمام الفلسطينيين.

وبالتوازي فقد رفعت فصائلُ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مستوى حالةِ الاستنفار العام على جميع المستويات تحسباً لأيِ عدوانٍ اسرائيليٍ جديد على المسجد الأقصى.

وقالت أنها تتابع وتدقق كل صورة تخرج من الأقصى وقالت إذا تغول الاحتلال فإن المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائمه.

ياتي هذا في حين تتواصل الدعوات في الضفة الغربية والداخل المحتل لتكثيف الرباط والاعتكاف في باحات الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين، وعدم ترك المسجد وحيدا في وجه المخططات التهويدية.

بالتزامن مع ذلك، بدأت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت زيارة تستغرق ستة ايام الى كيان الاحتلال وتشمل الضفة الغربية والاردن ومصر لإجراء محادثات لاحتواء التصعيد.

تزامن ذلك مع مكالمتين هاتفيتين منفصلتين اجراهما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير خارجية الاحتلال يائير لبيد لدعوتهما إلى ضبط النفس والامتناع عن اي عمل او تصريح يؤدي الى تصعيد التوتر بما في ذلك في باحة المسجد الأقصى ومحيطها بحسب وزارة الخارجية الاميركية.
رقم : 990173
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